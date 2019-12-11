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كاس العالم للاندية | موعد مباراة السد وهينجين سبورت اليوم 11/12/2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
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كاس العالم للاندية
كاس العالم للاندية
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يواجه فريق السد القطري نظيره هينجين سبورت الكاليدوني مساء اليوم الأربعاء، على ستاد جاسم بن حمد، في إطار منافسات المباراة الافتتاحية من بطولة كاس العالم للاندية 2019 والتي التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في تاريخها.

موعد مباراة السد وهينجين سبورت في كاس العالم للاندية
ستُقام مباراة السد وهينجين سبورت في كاس العالم للاندية اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السد وهينجين سبورت في كاس العالم للاندية:
ستُذاع مباراة السد وهينجين سبورت في كاس العالم للاندية عبر شبكة قنوات الكأس وشبكة beIN SPORTS، وتحديدًا عبر قناة Alkass 6HD و Alkass 3HD و beIN SPORTS HD1.

السد ضمن اللعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بصفته بطل دوري نجوم قطر موسم 2018-2019، ويسعى زعيم الأندية القطرية إلى تحسين الإنجاز الذي حققه في كأس العالم للأندية 2013، بتحقيق المركز الثالث، في محاولة للوصول للمباراة النهائية.

طريق السد إلى الأدوار المتقدمة في كأس العالم للأندية سيكون في غاية الصعوبة، حيث إنه في حالة تخطى العقبة الأولى، سيواجه فريق مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي، والفائز منهما سيضرب موعدًا مع نادي ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي.

أما هينجين سبورت، والذي يخوض كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، فيدخل البطولة وهو مجهول تمامًا لكافة منافسيه، ولذلك فإن السد أمامه مهمة صعبة أيضًا أمام النادي المغمور.
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