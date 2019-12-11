مسؤول مالاوى: ننظر إلى القيادة المصرية على أنها رائدة

قال سفير مصر فى مالاوى حسن شوقى إن تمكين الشباب وبناء وتنمية قدراته أحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، وذلك عن طريق زيادة عدد المنح للطلبة الأفارقة للدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية، بالإضافة إلى مبادرات تدريب 10 آلاف شاب إفريقى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم الفنى والتكنولوجى.

جاء ذلك خلال اجتماع السفير شوقى مع رئيس المجلس الأعلى للشباب المالاوى أشران قاسم اليوم الأربعاء قبيل مغادرة الوفد المالاوى المشارك فى منتدى شباب العالم الذى يعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى بشرم الشيخ.





من جهته، أعرب المسئول المالاوى عن تقدير بلاده للجهود المصرية الحثيثة لدعم وتعزيز وتمكين الشباب الإفريقى وبناء قدراته، موضحا أن المجلس الأعلى للشباب المالاوى يشارك للمرة الثالثة على التوالى فى فعاليات المنتدى الذى أصبح أحد أبرز الفعاليات والمنصات الشبابية فى العالم.





وقال المسئول المالاوى - الذى سيكون ضمن المتحدثين الرئيسيين فى المنتدى- إنه سيشارك أيضا فى منتدى الشباب الإفريقى والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 27 ديسمبر الجارى، كما أن بعض أعضاء الوفد المالاوى يشاركون فى برنامج تأهيل الشباب الإفريقى للقيادة الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح أن الشباب الإفريقى ينظر إلى القيادة المصرية على أنها رائدة فى تعزيز قدرات الشباب وتدعيم مشاركته فى بناء وتنمية القارة.