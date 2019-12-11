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الهند تحصل على الدفعة الأولى من بندقية سيغ الأمريكية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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وصلت أول مجموعة من 10 آلاف بندقية سيغ الأمريكية إلى الهند، و"تم إرسالها إلى القيادة الشمالية"، حيث ترعى القيادة الشمالية منطقة عمليات جامو وكشمير والحدود مع باكستان، حسبما صرح مسؤول بالجيش طلب عدم الكشف عن هويته.

وكما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بدأ جزء كبير من الجيش الهندي الذي يبلغ قوامه 1.3 مليون جندي يتلقى بندقية SIG سوير SIG716 7.62 × 51 ملم الأمريكية الصنع للعمل في كشمير المتنازع عليها وعلى خط السيطرة على طول الحدود الباكستانية.

وقعت وزارة الدفاع الهندية العقد مع الشركة المصنعة الأمريكية لتوريد 72,400 بندقية هجومية في فبراير من هذا العام بموجب إجراءات التتبع السريع (FTP). فازت الشركة الأمريكية بالمناقصة ضد منافسين مثل إسرائيل والإمارات. ونقلت الشركة الأمريكية عن سعر 990 دولار لكل بندقية لخطة الشراء الهندية.

وذكرت مصادر الصناعة، أن الطلب الكامل من بندقية SIG سوير، الذي سيحل محل بنادق هجومية من نظام الأسلحة الصغيرة الهندي (INSAS) 5.56 ملم، سيتم تسليمه للجيش الهندي بحلول مارس 2020.

في 25 أكتوبر، قال قائد الجيش الهندي بيبين راوات، إن بندقية سيغ سوير ستُتاح للمشاة بحلول نهاية العام. كما أكد للمشاة أن المجموعة الأولى من بنادق AK-203، وهي مشروع مشترك بين الهند وروسيا، من المتوقع أن تكون متاحة لهم بحلول نهاية العام.

وأضاف اللواء "راوات": "لضمان عدم وجود أي قصور في الإنتاج، وللمرة الأولى، يرأس مصنع الذخائر في أميثي اللواء الحالي بالجيش، الذي سيكون رئيسها التنفيذي. نحن واثقون من أن المجموعة الأولى من البنادق القادمة في حالة تفكيكها والتي تم تجميعها هنا ستكون مُتاحة بحلول نهاية العام".

وبدأ الجيش الهندي في إصلاح أسلحة المشاة بعد سلسلة من الهجمات على المعسكرات العسكرية في كشمير في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، أطلق الجيش مناقصات عالمية للبنادق الآلية الخفيفة والصواريخ الموجهة المحمولة وبنادق هجومية بتكلفة تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

وعلى صعيد آخر، بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من إخضاع الإقليم مباشرة للحكم الفيدرالي، انخفض العنف الإرهابي في الولاية، لكن عدد محاولات التسلل إلى جامو وكشمير قد زاد، حسبما قال الوزير الشاب للشؤون الداخلية جي كيشان ريدي.

وقال "ريدي" للبرلمان الهندي: "... انخفضت حوادث العنف الإرهابي بعد 5 أغسطس 2019. خلال فترة 115 يومًا من 5 أغسطس 2019 وحتى 27 نوفمبر 2019، كان هناك 88 حادثًا من هذا القبيل مقارنة بـ 106 حوادث من 12 أبريل 2019 إلى 4 أغسطس 2019"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "لقد حدثت زيادة في عدد محاولات التسلل عبر الحدود".

قطعت الهند الاتصالات السلكية واللاسلكية مع كشمير ونشرت الآلاف من القوات في الولاية في الأشهر الأخيرة. على الرغم من استعادة الهواتف الثابتة واتصالات الجوّال المدفوعة لاحقًا، إلا أن اتصالات الجوّال المدفوعة مسبقًا وبيانات الجوّال لا تزال غير متصلة بالإنترنت.

يدعي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن 42 ألف شخص قد فقدوا حياتهم في كشمير خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب العنف.

وقال: "لا يمكن تحقيق التنمية في جامو كشمير ولداخ على مستويات تستحقها المنطقة. وبعد إزالة هذا الخلل من النظام، لن يكون لشعب جامو كشمير حاضر أفضل فحسب، بل سيكون له مستقبل مشرق أيضًا".
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الكلمات المفتاحية

سيغ سوير سيغ الامريكية بندقية سيغ الامريكية الولايات المتحدة الهند

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