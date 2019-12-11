شبورة مائية كثيفة تغطي الطرق الزراعية في الإسماعيلية





شهدت الطرق الزراعية والصحراوية الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة، مما أدى إلى تدهور مستوى الرؤية على الطرق الزراعية وفي العديد من الشوارع والميادين.وتسببت الشبورة في إرباك حركة المرور على طرق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد "، وطريق الزقازيق الزراعي، وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، وانتظر قائدو السيارات على جانب الطرق للتجنب من عدم الرؤية التي سيطرت على الطرق بسبب "الشبورة".فيما كثفت إدارة مرور الإسماعيلية، بأشراف العميد "حمدي عبد النبي"، الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية نظرًا لكثافة الشبورة المائية علي تلك الطرق.