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التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام وادي دجلة.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.
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