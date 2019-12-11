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"من قلب الحدث".. أحمد صلاح حسني من كواليس "ختم النمر" (صوره)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شارك الفنان الشاب أحمد صلاح حسني متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصوره جديده له من كواليس مسلسله القادم "ختم النمر"

وعلق الصورة قائلا: "‏يا صباح الفل.. من قلب الحدث ‎ختم النمر، أحمد صلاح حسني و‎نسرين طافش".

ختم النمر
مسلسل "ختم النمر"، يعد أول بطولة مطلقة لأحمد صلاح حسني، ويعرض المسلسل خلال رمضان 2020، وقد بدأ أحمد صلاح حسني بتصوير المسلسل خلال الأيام الماضيه، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج تامر مرسي شركة "سينرجي".

أبطال العمل
يشاركه في العمل الفنانه نسرين طافش، مريهان حسين، جميل برسوم ، حنان سليمان ،عفاف شعيب ، وباقه من نجوم الفن.


مشاركته في" حكايتي"
يذكر أن أحمد صلاح حسني، شارك رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكايتي"، الذي كانت تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي،وحقق نجاحاً كبيرا.

وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم ياسمين صبري، هنادي مهنا، ادوارد، احمد حاتم، وفاء عامر، نهال عنبر،
أخراج احمد سمير فرج وتأليف محمد عبد المعطي


"من قلب الحدث".. أحمد صلاح حسني من كواليس "ختم النمر" (صوره)
"من قلب الحدث".. أحمد صلاح حسني من كواليس "ختم النمر" (صوره)
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الكلمات المفتاحية

منوعات مسلسل ختم النمر الفجر الفني احمد صلاح حسني

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