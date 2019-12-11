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دوناروما يقرر الرحيل عن صفوف ميلان في الصيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:19 ص
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دوناروما
دوناروما
علي ماهر حلمي
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قرر اللاعب الدولي الإيطالي دوناروما حارس مرمي نادي ميلان الإيطالي، مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للبحث عن تجربة جديدة مع تراجع الفريق الإيطالي خلال الفترة المقبلة وعدم تأهله الي بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي 

وأكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء أن جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان رفض تجديد عقده مع الروسوني ورفض العرض الأخير لميلان بالتوقيع على عقد جديد براتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو.

واضافت صحيفة لاجازيتا ديلي سبورت الإيطالية أن الحارس الدولي الإيطالي يتقاضى حاليًا 6 ملايين يورو في الموسم، ومن المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2021 ونادي يوفنتوس ينتظر دوناروما بأذرع مفتوحة، حيث يراه مسؤولو السيدة العجوز هدفا بعيد المدى لحماية عرين الفريق في المستقبل خلفا للحارس العريق بوفون الذي سيعتزل نهاية هذا الموسم بعد قضاء أكثر من عشر سنوات في صفوف نادي يوفنتوس الايطالي.

يذكر أن تقارير إيطالية وعالمية ذكرت أن يوفنتوس الإيطالي قد يغري مسؤولي ميلان بالحصول على بطاقة ميريح ديميريل أو دانيللي روجاني بالإضافة إلى مقابل مادي كبير، من أجل التخلي عن دوناروما في الصيف المقبل بعد أن جذب الشاب الدولي الإيطالي الأنظار بعد تقديمه أداء رائع مع فريق ميلان الإيطالي.

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