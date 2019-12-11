باريس سان جيرمان يقرر بيع نيمار في الإنتقالات الصيفية

قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي عرض اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع في مستواه خلال الموسم الحالي من النادي الفرنسي في دوري ابطال اوروبا والدوري الفرنسي الممتاز بالإضافة إلي كثرة إصابة اللاعب الدولي البرازيلي.





حيث قالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن نادي سان جيرمان الفرنسي سيظل محتفظًا بخدمات اللاعب الدولي البرازيلي نيمار حتى نهاية الموسم الحالي فقط على أن ينفصل الطرفان خلال الصيف المقبل بعد أن رفضت إدارة سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي التخلي عن نيمار في الصيف الماضي، لأنها قيمت عرض برشلونة بأنه غير كافٍ لضم النجم الدولي البرازيلي.





واضافت الصحيفة الإسبانية السهيبو أن إدارة سان جيرمان الفرنيي قررت تقليل طلباتها المادية من 300 مليون يورو إلى 180 مليونًا فقط، وتنتظر حصول اللاعب الدولي البرازيلي نيمار على عروض جديدة لتسهيل مهمة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ان توترت علاقة نيكاى مع جماهير وإدارة سان جيرمان منذ الصيف الماضي بسبب إعلان رغبته في الرحيل عن حديقة الأمراء.





يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم قبل الماضي قادما من صفوف نادي برشلونة الإسباني مقابل مبلغ قدره 300 مليون يورو.



