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باحث كيميائي يكشف كيفية تكون الخلايا السرطانية (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور مخلوف محمود مخلوف، باحث كيميائي بجامعة الأزهر، كيفية تكوين الخلايا السرطانية وأهم مسبباته، مشيرا إلى أن المرض عبارة عن تكاثر غير طبيعي في إحدى جينات الخلية البشرية.

وأضاف "مخلوف" خلال استضافته على قناة "الحدث اليوم"، إن الخلل الجيني يكون تكتل للخلايا المتكاثرة بشكل غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك مسببات كثيرة لهذا المرض من بينها نقص الأكسجين في الخلايا وزيادة الحامضية، والهرمونات التى تضاف للخضار والفاكهة والحيوانات، وتلوث المياه.

وطالب "مخلوف" الجهات المصرية بدعم الأبحاث العلمية في مجال علاج السرطان، مشيرا إلى أنه يعمل على بحث منذ عام 2000 لعلاج السرطان باستخدام الأكسجين، مؤكدا انه نشر البحث في مجلة اسبانية.

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الكلمات المفتاحية

السرطان الأزهر

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