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حمدي ووادي يقودان التشكيل المتوقع لدجلة أمام الأهلي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:14 ص
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وادي دجلة
وادي دجلة
محمد الصو
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، مواجهة صعبة ونارية، حينما يستضيف النادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة وادي دجلة والأهلي بالدوري

وتُقام مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتلقى وادي دجلة، دفعة معنوية قوية بعد استعادة مصابينه وعلى رأسهم اليوناني بوزاس لاعب الوسط اليوناني، ومحمد عبدالعاطي صانع ألعاب الفريق.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز:

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز بـ 4 مباريات خاضها بالبطولة حتي الآن، بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 6 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مثلها، ولم يحقق أي انتصار في الدوري بالموسم الحالي.

ويسعى وادي دجلة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، من أجل النهوض والعودة لمنتصف الجدول، والهروب من شبح الهبوط لمنافسات القسم الثاني.

ومن المتوقع أن يبدأ تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة بتشك.يل مكون من :-

حراسة المرمي: محمد عبدالمنصف.
خط الدفاع: يعقوبو – بيكهام – محمود مرعي – بودي.
خط الوسط: محمد هلال – عبد العاطي – بوزاس.
الهجوم: عبدالكبير وادي – مروان حمدي – رفيق كابو.

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