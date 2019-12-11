وادي دجلة ضد الأهلي.. تفوق أحمر كاسح في تاريخ مواجهات الفريقين (أرقام)

يستضيف ستاد "السلام" مواجهة قوية تجمع بين وادي دجلة ضد الأهلي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.





يخوض الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 12 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الاتحاد السكندري والمقاولون العرب متصدرا ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة لكل منهما، بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط ويواجه موقفًا صعبًا للغاية في البطولة المحلية هذا الموسم.





موعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي في الدوري الممتاز:





تقام مباراة وادي دجلة ضد الأهلي اليوم الأربعاء 11 – 12 – 2019، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت بتعليق محمد الكواليني، وأون سبورت بتعليق أيمن الكاشف.

تاريخ مواجهات الفريقين قبل لقاء اليوم:





تحمل مباراة اليوم بين الأهلي ووادي دجلة رقم 16 في مواجهات الفريقين، حيث سبق وتقابل الفريقين في 15 مباراة (14 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 11 مباراة، وخسر مباراة واحدة، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات (2 سلبي – 1 إيجابي).





أول مواجهة جمعت الفريقين كانت في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز موسم 2010 – 2011 وفاز بها الأهلي بهدف دون مقابل سجله اللاعب (حسام غالي)، أما آخر مباراة بينهما كانت في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2-1 سجلهما (عمرو السولية – علي معلول).





سجل لاعبو الأهلي 20 هدفًا في شباك فريق وادي دجلة، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف، ويتقاسم الرباعي عماد متعب وصالح جمعة وعمرو جمال ومؤمن زكريا لقب "هداف" مواجهات الفريقين وسجل كل منهما هدفين خلال المواجهات السابق بين الفريقين.





أكبر انتصار للأهلي على فريق وادي دجلة كان بنتيجة 4-1 في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2016 – 2017، سجل الأهداف (صالح جمعة "هدفين" – مؤمن زكريا "هدف" – عماد متعب "هدف")، وجاء هدف الفريق الدجلاوي عبر اللاعب (محمد أنور).



