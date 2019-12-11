نائبة شهيرة تهاجم شيرين عبد الوهاب بسب تصريحها عن "العوانس"













عادت الأزمات لتلاحق الفنانة شيرين عبد الوهاب، من جديد بسبب تصريحاتها التي تسبب لها المشاكل في جميع حفلاتها الغنائية، حيث هاجمت النائبة دينا عبد العزيز شيرين، "بعدما وصفت بعض الفتيات بالعوانس في حفلها الأخير بموسم الرياض.وقالت دينا عبد العزيز، فى لقاء مع الاعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن" "بداية الكلام الذى قالته شيرين، في حفلها عن النساء العوانس أمر عيب وأقل من إني أرد عليه".وتابعت حديثها عن شيرين عبد الوهاب، قائلة "زواج الفتاة من عدمه لا يعني فشلها فى الحياة فهذا التفكير عفى عليه الزمن وأصبح للمرأة كيان وحياة مستقلة ويمكن أن تثبت نفسها من خلال عملها.يذكر أن شيرين، قالت خلال احتفالات موسم الرياض: "مش عارفة ليه بيكرهوا الرجالة دول عسل وسكر اللي بيكرهم دول أكيد شوية عوانس".كما صرحت: "لو عملولي كل يوم هاشتاج مش هبطل أقول اللي أنا عاوزاه، يموتوا بغيظهم".