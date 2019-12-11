التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق دينامو زغرب الكرواتي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية :-





وكان قد تعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة في ديربي المدينة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وظهر السيتي بشكل سيئ للغاية حيث ابتعد بشكل كبير عن المنافسة مع فريق ليفربول بعد اتساع الفريق لـ14 نقطة بين الفريقين، واحتلال الفريق الأزرق المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني في البريميرليج.





موقف مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا :-





وضمن فريق مانشستر سيتي التأهل لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وأيضاً ضمن صدارة تلك المجموعة، بينما سيدخل فريق دينامو زغرب تلك المباراة من أجل تحقيق الفوز وانتظار خسارة أو تعادل شاختار دونستك في المباراة الأخرى من التأهل لدور المقبل، وفي حال فوز الفريق الأوكراني سوف يتجه فريق زغرب إلى بطولة الدوري الاوروبي.





التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد دينامو زغرب :-





واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيلة الأساسية للفريق في تلك المباراة وذلك بعد إراحة بعض نجوم الفريق خلال تلك المواجهة، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي كالتالي :-





كلاوديو برافو - اوتاميندي - بنجامين ميندي - كانسيلو - جارسيا - توماس دويلي - جوندوجان - فودين - برناردو سيلفا - رياض محرز - جابريل جيسوس.





وقرر جوارديولا استبعاد بعض اللاعبين للراحة من أجل الاستعداد لمباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب :-





وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق دينامو زغرب الكرواتي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.



