Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق دينامو زغرب الكرواتي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية :- 

وكان قد تعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة في ديربي المدينة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر السيتي بشكل سيئ للغاية حيث ابتعد بشكل كبير عن المنافسة مع فريق ليفربول بعد اتساع الفريق لـ14 نقطة بين الفريقين، واحتلال الفريق الأزرق المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني في البريميرليج.

موقف مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا :-

وضمن فريق مانشستر سيتي التأهل لدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وأيضاً ضمن صدارة تلك المجموعة، بينما سيدخل فريق دينامو زغرب تلك المباراة من أجل تحقيق الفوز وانتظار خسارة أو تعادل شاختار دونستك في المباراة الأخرى من التأهل لدور المقبل، وفي حال فوز الفريق الأوكراني سوف يتجه فريق زغرب إلى بطولة الدوري الاوروبي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد دينامو زغرب :- 

واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيلة الأساسية للفريق في تلك المباراة وذلك بعد إراحة بعض نجوم الفريق خلال تلك المواجهة، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي كالتالي :- 

كلاوديو برافو - اوتاميندي - بنجامين ميندي - كانسيلو - جارسيا - توماس دويلي - جوندوجان - فودين - برناردو سيلفا - رياض محرز - جابريل جيسوس.

وقرر جوارديولا استبعاد بعض اللاعبين للراحة من أجل الاستعداد لمباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب :- 

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق دينامو زغرب الكرواتي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مانشستر سيتي مانشستر سيتي اليوم مانشستر سيتي آرسنال

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في التشامبيونزليج BARCELONA VS INTER MILAN

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 6 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 6 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 7 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 7 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جوارديولا يرسخ العقدة في ربع نهائي دوري الأبطال خارج ملعبه

مانشستر سيتي يضرب شباك شاختار بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا

جوارديولا يكشف عن سر صعوبة مباراة شاختار رغم الفوز الكبير

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام دينامو زغرب

مانشستر سيتي يهزم دينامو زغرب بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا

رغم فوز مانشستر سيتي.. سترلينج: أشعر بالإحباط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status