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مذيعة كويتيه تهين شيرين عبد الوهاب على الهواء: "انتي في ذيل الفنانات" (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
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شيرين والمذيعة الكويتية
شيرين والمذيعة الكويتية
جرجس ميلاد
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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لإعلامية كويتية تدعى مي العيدان تقدم برنامج "كشف حساب"، على قناة "سكوب" الكويتية، تهاجم فيه المطربة شيرين عبد الوهاب.

وقالت "العيدان" إن الله وهب شيرين موهبة الغناء ولكن عقلها صغير، مضيفة "، الله اداها موهبة كبيرة مثل الاتحاد السوفيتي، وللأسف عقلها زي ما بيقول المصريين ما يسواش بصلة".

وسردت "العيدان" عدد من التصريحات المسيئة التي أدلت بها "شيرين" خلال حفلاتها وأثارت جدا، وأخرها تصريح الـ"عوانس"، خلال حفلها بـ"موسم الرياض"

وسخرت "العيدان" من "شيرين"، قائلة: " كأنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجت.. هي تشبه الفلبينية… بس ستايل.. لكن ما هو تصرفها إذا كانت في شكل ياسمين عبد العزيز أو سميرة سعيد؟".

وتنبأت المذيعة الكويتية بالطلاق لشيرين، قائلة: "لو حسام حبيب مسبكيش الفترة الجاية يبقى أنا مش بفهم، إنت في ديل الفنانات من ناحية الشكل والجمال".
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الكلمات المفتاحية

مي العيدان مذيعة شيرين عبد الوهاب شيرين

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