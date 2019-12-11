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لاعبي ليفربول يشيدون بهدف محمد صلاح الرائع بدوري الأبطال

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:37 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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اشاد لاعبي فريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخنبا الوطني محمد صلاح، بالهدف الذي سجله اللاعب الدولي المصري في مرمي صفوف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا وانتهت بفوز نادي ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

وفيما يلي أبرز تصريحات حارس ليفربول اليسون بعد المباراة :

 "ارضية الملعب لم تكن مثالية لكن الاهم هو انه تمكننا من تحقيق الفوز وسعيد بهدفي صلاح وكيتا, المباراة الاولى كانت تهديفية بشكل كبير لانه منحناهم الكثير من الفرص لكن اليوم دافعنا كمنظومة ومنعناهم من خلق عدة فرص, علينا التركيز بالفترة المقبلة فاخر مباراتين كنا مركزين بشكل عالي وطوال الـ 90 دقيقة وحافظنا على نظافة شباكنا وسجلنا باللحظات الحاسمة وحققنا فوزاً مهماً لقد كانت مباراة صعبة جداً لكن دافعنا بشكل جيد جداً وسعيد بالنتيجة والفوز والشباك النظيفة ايضاً لكن الأهم هو الثلاث نقاط".

تعرف علي ماقاله مدافع ليفربول فان دايك بعد المباراة :

" صلاح كان بإمكانه تسجيل عدة اهداف لكنه اضاع عدد منها الا انه بالشوط الثاني تمكن من تسجيل هدف رائع ولم يكن احد في محل شك به انها ليلة كبيرة ايضا لنابي كيتا وانا سعيد جداً له وآمل ان يواصل هكذا فهو لاعب جيد جداً ويمكننا رؤية ذلك. 

وتابع المداف الهولندي تصريحاته : "عليك دوماً ان تُظهر للجميع مدى رغبتك للتأهل وهذا مافعلناه خاصةً بالشوط الثاني، يجب ان تمنحهم التقدير لانهم فريق جيد لكن دافعنا بشكل قوي وتصدينا لهم بقوة, كانت لدينا فرص كثيرة بالشوط الاول لكن بالشوط الثاني افتتح كيتا التسجيل وكنا اكثر نُضجاً امام المرمى توقعنا جميعاً انها مباراة صعبة وكان علينا ان نكون جاهزين لها، لعبنا بشكل جيد وحاولنا اللعب بين الخطوط والتصدي لهجماتهم وفعلنا ذلك".

بينما عبر ظهير أيسر نادي ليفربول روبرتسون عن دهشته بهدف صلاح في مرمي نادي سالزبورج قائلا:"سجل صلاح هدفاً مذهلاً للغاية ولازلت لا اعلم كيف سجلها من ذلك المكان، لقد كان هو وساديو يركضون خلف المدافعين باستمرار وهو مامنحنا الدُفعة للتقدم, علمنا انه اذا واصلنا التقدم واللعب بشكل جيد فستأتي الفرص وسنسجل لقد تأهلنا لدور الستة عشر ونعلم مايمكننا فعله هناك واثبتنا انفسنا بالسنوات الماضية وهي فرصة اخرى لنا ان نُثبت انفسنا.
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