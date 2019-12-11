Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالتسابيح والتهليل.. الأقباط يحتفلون بالشهر المريمي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:25 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
Advertisements
يبدأ الاقباط الارثوذكس، اليوم الأربعاء، الاحتفال بشهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي.

وشهر كيهك هو شهر قبطي، خصصته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عام لتمجيد القديسة العذراء مريم والدة السيد المسيح له المجد.

وهذا الشهر يتم الاحتفال به تزامنا مع فترة صوم الميلاد المجيد، بإعتباره شهر التسابيح يقام فيه فعاليات إحتفالية بصفة يومية، ينشد فيها الاقباط داخل الكنائس بالألحان والتراتيل الروحية المقدسة؛ إكراما للقديسة العذراء مريم؛ وذلك لإحياء تذكار معجزة حبل السيدة العذراء مريم بالسيد المسيح له المجد.

وتؤدى معظم الكنائس تسابيح ليلية، خاصة فى ليلتى السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بالقداس الإلهى، وتسمى تسبيحة كيهك _ تسبحة 7 و4 لتضمنها 4 هوسات أى (تسبحة أو ترتيل)، و7 "ثيؤطوكيات" أى (ترتيلة خاصة بالسيدة العذراء).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مريم شهر كيهك المسيح الكنيسة القبطية الاقباط

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 9 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 10 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 9 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 10 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

موضوعات متعلقة

بألحان الفرح.. الكنائس تدق الأجراس لاستقبال صوم المستحيلات احتفالا بميلاد المسيح

ألحان مريم البتول تضىء ليالي الشتاء في الشهر المريمي "كيهك"

في أول كيهك.. كنائس نجع حمادي تشتعل بتسابيح الشهر "المريمي"

أسقف أسيوط وتوابعها يترأس تسبحة كيهك بأرض الجولف اليوم

استمرار سهرات صلوات شهر كيهك بكنائس نجع حمادي

معلومات لن تعرفها عن الكاهن المسعودي الذي قام بتأليف مدائح شهر كيهك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status