بالتسابيح والتهليل.. الأقباط يحتفلون بالشهر المريمي

يبدأ الاقباط الارثوذكس، اليوم الأربعاء، الاحتفال بشهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي.



وشهر كيهك هو شهر قبطي، خصصته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عام لتمجيد القديسة العذراء مريم والدة السيد المسيح له المجد.



وهذا الشهر يتم الاحتفال به تزامنا مع فترة صوم الميلاد المجيد، بإعتباره شهر التسابيح يقام فيه فعاليات إحتفالية بصفة يومية، ينشد فيها الاقباط داخل الكنائس بالألحان والتراتيل الروحية المقدسة؛ إكراما للقديسة العذراء مريم؛ وذلك لإحياء تذكار معجزة حبل السيدة العذراء مريم بالسيد المسيح له المجد.



وتؤدى معظم الكنائس تسابيح ليلية، خاصة فى ليلتى السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بالقداس الإلهى، وتسمى تسبيحة كيهك _ تسبحة 7 و4 لتضمنها 4 هوسات أى (تسبحة أو ترتيل)، و7 "ثيؤطوكيات" أى (ترتيلة خاصة بالسيدة العذراء).