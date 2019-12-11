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موعد مباراة دينامو زغرب ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 11-12-2019 manchester city champions league

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
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يستضيف نادي دينامو زغرب الكرواتي اليوم الأربعاء علي أرضه ووسط جماهيره اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب نادي دينامو زغرب الكرواتي بمدينة زعرب.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمه والعاشرة مساءا بتوقيت الامارات العربيه المتحده والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش علي ملعب نادي دينامو زغرب الدولي بكرواتيا.

ويدخل نادي دينامو زغرب الكرواتي المباراة ويرغب في استغلال عامل الارض و الجمهور للفوز والحصول علي الثلاث نقاط للصعود رسميا للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يسعي نادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق في تقديم مباراة جيدة لتعويض خسارته في ديربي مدينة مانشستر أمام نظيره مان يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وفي نفس المجموعة يلتقي نادي شاختار الأوكراني نظيره نادي أتلانتا الإيطالي ويرغب الفريقين الحصول علي الثلاث نقاط والصعود رسميا للدور القادم من عمر البطولة الأوربية رفقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية المالكة لحقوق بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط المباراة عبر قناتها الثانية المشفرة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

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