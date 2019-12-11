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ضحية التنمر قبل مشاركته في منتدى شباب العالم: "ربنا يدي السيسي طولة العمر" (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
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الشاب السوداني الذي تعرض للتنمر
الشاب السوداني الذي تعرض للتنمر
جرجس ميلاد
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وجه جون منوث، طالب جنوب السودان، ضحية واقعة التنمر التي انتشر مقطع الفيديو الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عدة رسائل قبل مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقال "جون" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي"، الثلاثاء: "أنا كنت فرحان وما كنتش أتوقع حضوري لشرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم".

وأول رسائله كانت للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شكره على دعوته للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مضيفا: "وربنا يدي الرئيس عبد الفتاح السيسي طولة العمر".

وبعث رسالة ثانية للشعب المصري قائلا: "ربنا يحفظ شعب مصر وشعب السودان وجنوب السودان.. كلنا واحد".

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع حضور فاعلية عالمية مثل منتدي شباب العالم، مؤكدا أن نفسيته تغيرت جدا بعد كل ما قدم له.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بـ"التنمر" ضد الطالب الإفريقي جون مانوث، من جنوب السودان، عن طريق السخرية والاستهزاء منه في فيديو بثوه بموقعي "تيك توك" و"فيسبوك".
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الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم عالمى شرم الشيخ جون

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