رضا عبد العال: سأدرب الزمالك بخطة أغنية (يوم التلات).. وكهربا ملوش لازمة في الأهلي

صرح رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة بأنه لو كان مديرا فنيا للزمالك كان سيقوم بتطبيق خطة أغنية يوم التلات لعمرو دياب لتدريبهم، كما شدد على أن صفقتي محمود كهربا وعبد الله السعيد لن تفيدا كلا من الأهلي والزمالك على المستوى الفني.





وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "سأدرب الزمالك بخطة أغنية يوم التلات لعمرو دياب لأنهم لم يكسروا القاعدة ويفوزوا في يوم التلات".





وأضاف :"إذا كنت مدرباً للمنتخب الأوليمبي سأستعين بكلا من محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمد عواد في أولمبياد طوكيو 2020".





وتابع :"لن أستعين بتريزيجيه لو كنت مديراً فنيا للمنتخب الأوليمبي ولا أكن له الضغينة لأني دربت أخيه وهو أحرف منه مائة مرة ويميل لعبه لمحمود الخطيب".





وأردف قائلا :"صفقة كهربا لن تكون مفيدة للأهلي على المستوى الفني في ظل وجود رمضان صبحي قائلاً " ملوش لازمة".





واستطرد قائلا :"انصح عبد الله السعيد بالبحث عن عقد احتراف واللعب خارج مصر ولا اعتقد أنه سيكون مفيداً على المستوى الفني".





وواصل :"كارتيرون مدرب الزمالك فشل مع الأهلي وخرج من بطولتين في أسبوع واحد فقط".





وأكمل عبد العال حديثه قائلا :"المباراة القادمة للزمالك أمام براميدز ستكون الاختبار الحقيقي لكارتيرون".





وتابع :"عصام مرعي كان يستحق قيادة الزمالك بعد رحيل ميتشو".





وأردف قائلا :"مازال الوقت مبكراً على توقع بطل الدوري هذا الموسم والزمالك أمامه فرصة للتتويج به لأن فارق النقاط بينه وبين الأهلي 5 نقاط".





وأضاف :"ديسابر لم يقدم شئ لبراميدز ولا اتوقع استمراره مع الفريق".





وواصل :"فايلر مدرب الأهلي وتاكيس مدرب وادي دجلة أفضل مدربين في الدوري حتى الآن".





واستطرد قائلا :"الترجي والنجم الساحلي ومازيمبي وصن داونز من أخطر الفرق على الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا".





واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"ارشح الأهلي للوصول لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا واتوقع تأهل الزمالك لدور الثمانية من البطولة".



