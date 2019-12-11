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عاجل.. أول رد من مي عمر بعد إساءة نسرين أمين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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ردت الفنانة مي عمر، على إساءة الفنانة نسرين امين، التي واجهتها لها ووزجها المخرج محمد سامي، التي وصفته خلالها بـ "البلطجي"،حيث نشرت تغريدة عبر حسابها الشخص بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة "الفن هو الجمال والإبداع، الفن هو الرقي والسلام، الفن هو الإحساس وهو الحب".

وأكدت: "أرفض الدخول في أي خلافات ونزاعات حتي لو كان قد أساء البعض لي.. تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي وتقديم أعمال فنيه جيده والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي اقدمها وأجسدها".


وأضافت مي عمر" وكعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنه الفن، أخيرًا أعد كل شخص من الجمهور العظيم أن أظل كما عودتكم دائما منذ ظهوري، شخص لا يرد علي الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو إساءة".

خناقة سامي ونسرين أمين
كانت منذ أيام نشبت خلافات بين المخرج محمد سامي، والفنانة نسرين امين، بعد وصفها بأنها فنانة درجة خامسة، وأنها تغير من زوجته الفنانة مي عمر.

وكانت ردت نسرين امين، عل تعليق المخرج محمد سامي، قائلاً" الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبي وأذواق) ...الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أى بلطجة أو قضايا مريبة".


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الكلمات المفتاحية

نسرين أمين مي عمر محمد سامي الفنانة نسرين امين

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