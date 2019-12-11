داليا البحيري: "مش معنى إني بساعد الحيوانات أبقى فرفورة"







وأكدت خلال لقاءها في برنامج "المواجهة مع النفس" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامي أحمد سالم، أن الذين ينتقدون اهتمامها وحبها للحيوان لا يوجد لديهم أي مبرر لذلك ولا سيما أن الصحابي الجليلي أبي هريرة رضي الله عنه سمح لقطة أن تلد في الكم الخاص بعباءته.





وأضافت في نهاية حديثها قائلة: "مش معنى إني بساعد الحيوانات أبقى فرفورة".



جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد سالم يقوم خلال الحلقة، بطرح جميع الآراء نحو هذه القضية بهدف الوصول إلى حلول لمشكلة الكلاب الضالة في مصر، وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال اقتراحات الضيوف نحو طرح بعض الحلول لهذه المشكلة.



يذكر أن برنامج "المواجهة مع النفس" من تقديم الإعلامي أحمد سالم يذاع على قناة القاهرة والناس في تمام الساعة الثامنة مساء.









قالت الفنانة داليا البحيري إن مساعدتها للحيوانات لا تعني بالضرورة أنها لم تقدم المساعدة للآخرين من الآدميين.