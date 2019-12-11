Advertisements
Advertisements
Advertisements

داليا البحيري: "مش معنى إني بساعد الحيوانات أبقى فرفورة"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

قالت الفنانة داليا البحيري إن مساعدتها للحيوانات لا تعني بالضرورة أنها لم تقدم المساعدة للآخرين من الآدميين.

وأكدت خلال لقاءها في برنامج "المواجهة مع النفس" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامي أحمد سالم، أن الذين ينتقدون اهتمامها وحبها للحيوان لا يوجد لديهم أي مبرر لذلك ولا سيما أن الصحابي الجليلي أبي هريرة رضي الله عنه سمح لقطة أن تلد في الكم الخاص بعباءته.

وأضافت في نهاية حديثها قائلة: "مش معنى إني بساعد الحيوانات أبقى فرفورة".

جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد سالم يقوم خلال الحلقة،  بطرح جميع الآراء نحو هذه القضية بهدف الوصول إلى حلول لمشكلة الكلاب الضالة في مصر، وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال اقتراحات الضيوف نحو طرح بعض الحلول لهذه المشكلة.

يذكر أن برنامج "المواجهة مع النفس" من تقديم الإعلامي أحمد سالم يذاع على قناة القاهرة والناس في تمام الساعة الثامنة مساء.


Advertisements

أخبار تهمك

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش البرسا plus

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 6 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 5 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 4 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في التشامبيونزليج BARCELONA VS INTER MILAN

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 4 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 4 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status