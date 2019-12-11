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في ذكرى ميلاد أديب نوبل.. ٥ أفلام مقتبسة عن أعمال نجيب محفوظ

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:39 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الثامنة بعد المائة على ميلاد أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، الذي ولد في الحادي عشر من ديسمبر ١٩١١، وأثرى المكتبة العربية على مدار قرابة ٧ عقود، بمئات الأعمال الادبية التي تنوعت بين الرواية والقصة القصيرة والمسرحيات والنصوص السينمائية.

اشتهر نجيب محفوظ بتقديم أعماله الأدبية في السينما والتلفزيون وعلى خشبة المسرح، وكان الفنان نور الشريف أكثر الفنانين مشاركة في الأعمال المقتبسة عن كتاباته.

وفي التقرير التالي، يلقي "الفجر الفني" نظرة على أبرز ٥ أفلام مقتبسة عن أعمال أديب نوبل.

١- بداية ونهاية
كان "بداية ونهاية" أول فيلم مقتبس عن أعمال محفوظ، وظهر في عام ١٩٦٠، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، والفيلم من إخراج صلاح أبو سيف وبطولة فريد شوقي وعمر الشريف وأمينة رزق وسناء جميل.

حقق الفيلم العديد من الجوائز بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية، نافس على جائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 1961، وحصل على المرتبة السابعة ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد.

٢- الثلاثية
قدمت ثلاثية نجيب محفوظ في ٣ أفلام متعاقبة، كانت البداية مع "بين القصرين"، في عام ١٩٦٤، أخرجه حسن الإمام، واشترك كل من يحيى شاهين وآمال زايد عبدالمنعم إبراهيم في بطولته.

ثم قُدم الجزء الثاني، والذي حمل اسم "قصر الشوق"، في عام ١٩٦٧، واختتمت الثلاثية بفيلم "السكرية" والذي خرج للنور في عام ١٩٧٣.

٣- أميرة حبي أنا
في عام ١٩٧٤، قدم المخرج حسن الإمام فيلم "أميرة حبي أنا" المقتبس عن مجموعة قصصية لنجيب محفوظ بعنوان "المرايا"، وشارك في بطولة الفيلم كل من سعاد حسني وحسين فهمي.

٤- ثرثرة فوق النيل
اُنتج فيلم "ثرثرة فوق النيل" في عام ١٩٧١، وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم لنجيب محفوظ، والفيلم من إخراج حسين كمال، ولعب بطولته عادل أدهم وماجدة الخطيب وعماد حمدي.

٥- الحب فوق هضبة الهرم
إلى جانب الروايات، اقتبست بعض الأفلام قصص نجيب محفوظ، وكان من أبرز هذه الأفلام "الحب فوق هضبة الهرم" للمخرج عاطف الطيب، انتاج ١٩٨٦، ولعب بطولته كل من أحمد زكي وآثار الحكيم.

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الكلمات المفتاحية

نوبل نجيب محفوظ منوعات مشاهير فن الفجر الفني

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