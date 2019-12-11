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نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا champions league

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
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مباراة برشلونة
مباراة برشلونة
عبد الرحمن السيد
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انتهت منذ لحظات مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت العديد من المباريات النارية، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي نتائج مباريات اليوم.

نتائج مباريات اليوم في دوري الأبطال :-
قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول للفوز على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون مقابل، لينجح في إحباط محاولة الفريق النمساوي في تحقيق المفاجأة المدوية والتأهل على حساب الريدز رفقة نابولي الذي تفوق على جينك البلجيكي برباعية نظيفة، على أن يتأهل سالزبورج إلى الدوري الأوروبي.

وحقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره ليل بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما تمكن فالنسيا من تحقيق أبرز المفاجآت والتفوق على آياكس الهولندي بهدف نظيف، ليتأكد تأهل كل من تشيلسي وفالنسيا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على أن ينتقل آياكس للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وفاز برشلونة على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، لينجح في إقصاء العملاق الإيطالي على ملعبه ووسط جماهيره، تزامنًا مع فوز بوروسيا دورتموند الألماني ضد نظيره سلافيا براج التشيكي بنفس النتيجة، ليتأهل الجراد الأصفر ثانيًا عن المجموعة خلف برشلونة صاحب الصدارة، على أن ينتقل إنتر إلى الدوري الأوروبي.

وأكمل الثنائي لايبيزيج الألماني و أوليمبيك ليون التأهل سويًا إلى دور الـ16 من البطولة ذات الأذنين، عقب التعادل بهدفين لهدف، تزامنًا مع تفوق بنفيكا بثلاثية دون رد على حساب زينيت سان بطرسبرج، ليلتحق البطل البرتغالي ببطولة الدوري الأوروبي.
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