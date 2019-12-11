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الرجاء يستضيف دكرنس في قمة مرتقبة بالقسم الثانى

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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يستضيف اليوم الأربعاء، فريق الرجاء الرياضى بمطروح ضيفه فريق دكرنس، ممثل محافظة الدقهلية بدورى القسم الثانى ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة.

الرجاء بقيادة أحمد سارى والذى تعرض للهزيمة فى أولى مباريات الفريق تحت قيادته، أمام غزل المحلة بهدفين بالجولة الماضية، يسعى لتحقيق فوز منتظر أمام ضيفه العنيد دكرنس ليقترب قليلا من المتصدر فاركو والذى إبتعد بصدارة المجموعة بفوز ثمين اليوم أمام دمنهور بهدف هشام فتح الله.

ويحتل الرجاء المركز الرابع برصيد ١٢ نقطة بعدما حقق الفوز فى ٣ مباريات، وتعادل فى مثلها وتعرض لهزيمة وحيدة خلال الجولات السبع الماضية.

بينما يدخل دكرنس بقيادة أيمن الجمل المباراة، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد ١١ نقطة جمعها من الفوز فى ٣ مباريات وتعادل فى مباراتين وهزيمة فى مباراتين أيضا.

وتأتى مباراة دكرنس أمام الرجاء عقب هزيمته السبت الماضى، أمام طلائع الجيش بهدف وودّع بطولة كأس مصر بدور ٣٢.

وتتواجد بعثة فريق دكرنس في مدينة مطروح إستعدادا المباراة الهامة، والتى يسعى خلالها الفريق الدقهلاوى تحقيق نتيجة إيجابية بعدما لفت الأنظار بترتيبه ونتائجه حتى الأن عقب صعوده لدورى القسم الثانى الموسم الحالى.

وكان دكرنس قد تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه ألعاب دمنهور بالجولة الماضية، على ملعبه ووسط جماهيره بنادى دكرنس الرياضى فى هزيمته الثانية هذا الموسم والأولى على ملعبه.

وكانت الجولة السابعة قد إنطلقت الثلاثاء، عندما تمكن فاركو من تحقيق فوز هام على حساب دمنهور بهدف وحيد وبذات النتيجة تغلب الأوليمبى على مستضيفه المنصورة فيما حسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما مباراة بيلا وضيفه مالية كفرالزيات.

وتختتم مباريات الجولة الثامنة يوم الجمعه المقبلة حيث يستضيف أبوقير للأسمدة فريق غزل المحلة، فيما يستقبل بلدية المحلة نظيرة فريق الحمام.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 18 نقطة
2- غزل المحلة 14 نقطة
3- دمنهور 14 نقطة
4- الرجاء 12 نقطة
5- دكرنس 11 نقطة
6- بلدية المحلة 11 نقطة.
7- الأوليمبي 10 نقاط
8- أبو قير 9 نقاط
9- المنصورة 7 نقاط
10- الحمام 7 نقاط
11- بيلا 4 نقاط
12- المالية 3 نقاط

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