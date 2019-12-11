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محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذى لتحسين الصورة الذهنية والبصرية بمدينة الغردقة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:37 ص
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اجتماع محافظة البحر الأحمر
اجتماع محافظة البحر الأحمر
محمد طه
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ناقش اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء الموقف التنفيذى لبعض المشروعات ومنها تطوير بعض الطرق بمدينة الغردقة ليكون نقلة جمالية لأجمل مدينة سياحية، وقام المهندس حاتم دياب منسق مشروع تطوير الصورة البصرية لمدينة الغردقة بالمكتب الاستشارى للمحافظة؛ بعرض ماتم من تنفيذه من مشروع تطوير شارع الشيراتون وشارع الحجاز والطريق خلف قوات الأمن، ومراحل التنفيذ به بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ على شركة المقاولون العرب بالبحر الأحمر على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بمدينة الغردقة، لتقديم منظور بصرى جديد يجعل من مدينة الغردقة مدينة سياحية عالمية.

كما وجه محافظ البحر الأحمر بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتقديم كافة الخدمات والإجراءات اللازمة في كل منطقة يتم تطويرها سواء داخل مدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة.
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الكلمات المفتاحية

محافظ عالمى الغردقة البحر الأحمر

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