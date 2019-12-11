"مش عاوز أزور قبوركم".. زاب ثروت عبر "إنستجرام"

نشر المغني زاب ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له، وأرفق الصورة الخاص به بمقطع كلماته تقول " مش عايز ازور قبوركم، نفسى ازور بيوتكم، عايز اشوفكو بشعر ابيض، مش بابيض جوا تابوتكم".



يذكر أن زاب ثروت ولد في عمان، بالأردن عام 1987، وبدأ مشواره الفني عام 2009 بأغنية "الصبحط"، وبعدها قدم ثلاث أغان أخرى حتى عام 2011، من أشهرها أغنية "أوباما". وكانت بداية عمله الفني الرسمي مشاركته مع فريق أسفلت في فيديو أغنية "كاتب لبكرة جواب"، والتي كانت قبيل انطلاق ثورة 25 يناير عام 2011.



يشار إلى أن "زاب ثروت" أطلق أجدد أغنياته المصورة "ياما"، وهو دويتو جمعه مع المطربة دعاء السباعي، ومن توزيع ساري هاني، وإخراج يارا عياش.



كليب "ياما" جسد معاناة المرأة المصرية فى حياتها اليومية والعملية، وتلك الصعوبات التى تواجهها لتحقيق طموحاتها و أحلامها مثل " الدراسة والعمل وإثبات الذات".