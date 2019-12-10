مقتل 6 أشخاص في تبادل لإطلاق نار في نيوجرسي بأمريكا

وأعلنت شرطة ولاية نيوجرسي الأمريكية، أن التحقيقات جارية في ملابسات إطلاق النار في نيوجرسي.





وأشارت الشرطة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك عدة أشخاص محتجزين داخل أحد المباني.





وقال مسؤول أمريكي، إنه قد يكون هناك أكثر من قتيل بإطلاق النار.



