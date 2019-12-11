Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حل المشكلة خلال 48 ساعة".. خبر سار بشأن الشهر العقاري (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري، إن مشكلة الشهر العقاري موجودة منذ سنوات طويلة، وتحديدا عام 1902، مرجعا المشكلة إلى ضعف تشريعات الشهر العقاري.

وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن العلاج الوحيد للشهر العقاري هو العلاج التشريعي، متابعا: "نحتاج إلى ثورة تشريعية واستقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل".

وأشار رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري إلى أنه طالب باستقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل منذ عام 2009، متابعًا: " مشكلات الشهر العقاري من الممكن أن تحل فى 24 ساعة، بتعيين موظفين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الشهر العقاري أخبار

أخبار تهمك

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش البرسا plus

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 5 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 4 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 5 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 4 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 6 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في التشامبيونزليج BARCELONA VS INTER MILAN

منذ حوالي 3 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر إعلان نتائج مسابقة الشهر العقاري

ضيف النجار: تشريعات الشهر العقاري منذ الأربعينيات ولا تواكب العصر

رئيس نادى أعضاء الشهر العقاري: "الموظفون ضحايا"

نادي أعضاء الشهر العقاري: نطالب باستقلال ميزانية القطاع عن الوزارة

موظفو الشهر العقاري يطالبون بمشروع علاج خاص بهم

عمرو أديب عن مشاكل الشهر العقاري: "حولوه لقطاع خاص"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status