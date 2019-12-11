"حل المشكلة خلال 48 ساعة".. خبر سار بشأن الشهر العقاري (فيديو)

قال الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري، إن مشكلة الشهر العقاري موجودة منذ سنوات طويلة، وتحديدا عام 1902، مرجعا المشكلة إلى ضعف تشريعات الشهر العقاري.





وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن العلاج الوحيد للشهر العقاري هو العلاج التشريعي، متابعا: "نحتاج إلى ثورة تشريعية واستقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل".





وأشار رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري إلى أنه طالب باستقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل منذ عام 2009، متابعًا: " مشكلات الشهر العقاري من الممكن أن تحل فى 24 ساعة، بتعيين موظفين".