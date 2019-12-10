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موعد مباراة ليفربول في كأس العالم للأندية.. "كلوب" يعلن مفاجأة لجمهور الرايدز

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:48 م
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ليفربول
ليفربول
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تستشيف دولة قطر بطولة كأس العالم للأندية، وتبدأ البطولة غدًا الأربعاء الموافق 11 ديسمبر حتى 21 ديسمبر 2019، ويعود بطل التشامبيونزليج ليفربول بعد غياب 14 عام وكانت سنة 2005، وسيمثل الدولة المستضيفة نادي السد القطري زعيم اسيا لأول مرة يشارك فيها.

تلعب أولى مبارايات كأس العالم للأندية يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، بين فريق السد القطري ونادي "هينجين سبورت" بطل أوقيانوسيا من دولة كاليدونيا الجديدة.

ويلعب نادي السد القطري ثاني مباراته أمام بطل دوري ابطال افريقيا نادي الترجي التونسي، في المباراة المؤهلة لنصف نهائي أمام بطل كأس الليبرتادوريس نادي "فلامنجو".

مفاجأة كلوب للجماهير

قام المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بمفاجأة الجماهير بعد إستبعاد لاعبين من قائمة الفريق وهما (جويل ماتيب وفابينيو)، بداعي الإصابة ولن يستطيعان العودة في الوقت المناسب للمشاركة مع ليفربول في كأس العالم للأندية.

وأعلن الألماني يورجن كلوب قائمة ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية وجائت كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، ولنيرجان.

الدفاع: فان دايك، لوفرين، جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.

الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، بروستر، أوريجي، هارفي إيليوت.

مواعيد مباراة ليفربول في كأس العالم للأندية

دور الـ 16: السد القطري - هينجين سبورت 

دور الـ 8: مونتيري المكسيكي - (الفائز من لقاء الدور الـ 16)
الهلال السعودي - الترجي التونسي 

تحديد المركز الخامس: الخاسر من (الهلال والترجي & مونتيري والفائز من دور الـ 16)

دور الـ 4: فلامنجو - الفائز من (الهلال والترجي)
الفائز من (مونتيري) - ليفربول الإنجليزي 

تحديد المركز الثالث: الخاسران من مبارتي دور الـ 4
النهائي: الفائزان من مبارتي دور الـ 4
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