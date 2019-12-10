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دمنهور يسقط على ملعبه أمام فاركو في القسم الثاني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:34 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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تلقي فريق دمنهور هزيمة علي ملعبة من فريق فاركو بهدف مقابل لاشئ في اللقاء الذي جمعهما علي استاد دمنهور ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.

بدأ دمنهور المباراة بتشكيل مكون من : عمرو الصعيدي، أحمد درة ،أسلام غلاب ، علي العربي ، إسلام رمضان ،رجب العربي ، رضوان يوسف ،السيدعبدالعال، وحيد محسن، عمارمحمد، أحمد العوضي.

بينما بدأ فاركو بتشكيل مكون من : محمودالسيد، أحمدعزب، ،أحمدناصف،، محمدسعيد، ، سليم عبدالخالق، ،جابركامل ، هشام فتح الله،أحمدالبحراوي،احمدحسين، أحمدزغلول،علي بهيج

تقدم فاركو عن طريق علي بهيج فى الدقيقة 35 من زمن الشوط الثاني من خطأ فادح من مدافع دمنهور أسلام ليستغل علي بهيج مهاجم فاركو الفرصة في مواجهة مباشرة بحارس دمنهور عمرو الصعيدي ليسكن الكرة الشباك في مرمي دمنهور.


وحاول دمنهور إحراز هدف التعادل عن طريق بعض الهجمات من مهاجمي وحيد محسن وأحمد العوضي ولكن دون تأثير أيجابي علي مرمي حارس فاركو محمود السيد.

وبهذا النتيجة توقف رصيد دمنهور فريق دمنهور رصيد عند 14نقطة محتلاا المركز الثالث وفاركو يتصدر قمة المجموعة الثالثة برصيد18نقطة.

المباراة أدارها تحكيما أمين عمر من منطقة القاهرة ومساعد أول حسن أبويوسف ومساعد ثاني، شهاب راشد وحكم رابع محمدعاطف.

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