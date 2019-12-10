Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من الشوائب العالقة في طقس الأربعاء 2019/12/11

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:45 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على "الفيسبوك"، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء والموافق 11 ديسمبر، ولمدة 24 ساعة.

وأفاد البيان، أنه يسود طقس دافئ علي السواحل الشرقية، مائل للدفء علي الوجه البحري والقاهرة، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط علي غرب البلاد.

وعن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الموج عليها من 1،5 غلى 2 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:
القاهرة: 15 21
الأسكندرية: 13 22
شرم الشيخ: 18 25
الغردقة: 16 26
نخل: 6 22
المنيا: 9 23
الأرصاد تحذر من الشوائب العالقة في طقس الأربعاء 2019/12/11
الأرصاد تحذر من الشوائب العالقة في طقس الأربعاء 2019/12/11
الأرصاد تحذر من الشوائب العالقة في طقس الأربعاء 2019/12/11
الأرصاد تحذر من الشوائب العالقة في طقس الأربعاء 2019/12/11
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس دافء طقس اليوم الأربعاء طقس الأربعاء درجات الحرارة يوم الأربعاء درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة الأربعاء درجات الحرارة حالة طقس الأربعاء حالة الطقس حالة الجو الأرصاد أخبار طقس الأربعاء أخبار الطقس

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 4 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة أون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر BEIN HD كورة لايف رابط برشلونة live مباشر يلا شوت

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ ساعتين و 49 دقيقة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 3 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 4 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش البرسا plus

منذ ساعتين و 7 دقيقة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر

عاجل.. بيان مهم من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة

عاجل.. الأرصاد الجوية توجه رسالة للمواطنين بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظات مصر

هل ستضرب مصر عاصفة شديدة وأمطار غزيرة اليوم الجمعة؟ الأرصاد الجوية تجيب

تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status