الأرصاد تحذر من الشوائب العالقة في طقس الأربعاء 2019/12/11



وأفاد البيان، أنه يسود طقس دافئ علي السواحل الشرقية، مائل للدفء علي الوجه البحري والقاهرة، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط علي غرب البلاد.



وعن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الموج عليها من 1،5 غلى 2 متر.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:

القاهرة: 15 21

الأسكندرية: 13 22

شرم الشيخ: 18 25

الغردقة: 16 26

نخل: 6 22

المنيا: 9 23

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على "الفيسبوك"، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء والموافق 11 ديسمبر، ولمدة 24 ساعة.