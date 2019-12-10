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شرطة نيوجرسي: التحقيقات جارية في ملابسات إطلاق النار

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:51 م
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شرطة نيوجيرسي
شرطة نيوجيرسي
الفجر
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أعلنت شرطة ولاية نيوجرسي الأمريكية، أن التحقيقات جارية في ملابسات إطلاق النار في نيوجرسي.


وأشارت الشرطة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك عدة أشخاص محتجزين داخل أحد المباني.


وقال مسؤول أمريكي، إنه قد يكون هناك أكثر من قتيل بإطلاق النار.


هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح في حادث لإطلاق النار بمدينة جيرسي سيتي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة تلقت معلومات بوجود مسلحين اثنين بإحدى المناطق، وحيث جرى تبادل إطلاق النار بعد وصول الشرطة إلى المكان.

واستمر تبادل إطلاق النار بين المسحين والشرطة أكثر من ساعة. وبحثت الشرطة عن رجل وإمرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.

وقالت مصادر أمنية محلية إن الشرطة تمكنت من "تحييد" أحد المهاجمين.

وعلى خلفية الحادث تم إغلاق المدارس في المنطقة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يتابع تطورات الأحداث.



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ولاية نيوجيرسي الأمريكية ملابسات شرطة جارية التحقيقات اطلاق النار

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