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سامي إمام: المشكلة في الشهر العقاري قلة عدد الموظفين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:23 ص
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الشهر العقاري
الشهر العقاري
داليا الحسين
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قال سامى إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن المشكلة التي تواجه مكاتب الشهر العقاري، هو قلة عدد العمال والموظفين وزيادة الطلبات، مشيرا إلى أنه عندما كان رئيس المصلحة فى 2014 كان هناك 8 آلاف موظف في الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بالكامل.

وأضاف "إمام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد تعينات في الشهر العقاري عكس الجهات الأخرى لذلك وصل عدد العاملين في الفترة الأخيرة إلى 6 آلاف موظف على مستوى الجمهورية رغم الزيادة السكانية.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إلى أن الملايين يترددون يوميًا على الشهر العقاري، متابعا: "وزارة العدل لا تتحرك بشأن نقص عدد الموظفين في الشهر العقاري".

واستطرد قائلًا: "مكاتب الشهر العقاري تحتاج لتطوير ولا تجديد، وأن التعيينات متوقفة منذ سنوات طويلة جدًا".
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