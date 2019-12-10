أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يتخلي عن نجميه لضم بوجبا وراموس يحدد موعد اعتزاله وزيدان يختار نجم الملكي لإيقاف ميسي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اختيار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لنجم الفريق فالفيردي لإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في كلاسيكو الأرض في الثامن عشر من الشهر الجاري. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- راموس يكشف عن موعد اعتزاله

كشف سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد عن موعد اعتزاله النهائي تحديداً بعد وصوله لعامه الثالث والثلاثين.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"سأستمر في الملعب حتى أفقد شغفي وطموحي"..

وعن خليفته بالملاعب، قال راموس:"المقارنات ليست جيدة أبدًا لأي لاعب ولكن ريال مدريد يضم لاعبين مميزين في مراحل الناشئين".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً:"هناك لاعبون رائعون في الأندية الأخرى مثل ماتياس دي ليخت والذي يقدم مستوى جيدًا في مركزي ولكنه بالتأكيد يحتاج لمزيد من الخبرة لكنه في رأيي لاعب المستقبل".





أخبار ريال مدريد اليوم





- مبابي يواصل الضغط على باريس سان جيرمان من أجل الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قرر ممارسة أقصى درجات الضغط على إدارة النادي الفرنسي من أجل تسهيل عملية رحيله إلى ريال مدريد أو إحدى كبار الأندية في أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الصيف المقبل سيكون معقداً لأن رئيس باريس سان جيرمان لن يجلس مع أي شخص للتفاوض بشأن رحيل مبابي ومع ما يحدث وما يظهره النجم الشاب نحو توماس توخيل المدير الفني للفريق فإن كبار أوروبا يقفون في حالة ترقب والشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو رحيله قبل انتهاء عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يُواجه صعوبة في السيطرة على طموح مبابي المفرط، فالنجم الفرنسي ظهر غاضباً في آخر مباراتين بسبب استبداله ليُوجه بذلك رسالة شديدة اللهجة لإدارة النادي على رأسهم ناصر الخليفي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يعلم جيداً رغبة ريال مدريد في ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنه قرر عدم الوقوف مكتوف الأيدي مع تقديم عرض مغرٍ للاعب من أجل الموافقة على البقاء.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يأخذ اللاعب الشاب وقته في التفكير في عرض سان جيرمان الجديد خصوصاً في ظل إصرار زيدان على ضمه إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.









- ريال مدريد يستعد لضم بوجبا في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضًا قويًا لضم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بول بوجبا هو الهدف الأساسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي يرى بأن مواطنه هو الأنسب لوسط ملعب ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجميه الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز لمانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ثنائي الملكي يقدر سعرهما ب 180 مليون يورو وهو المبلغ الذي طلبه مانشستر يونايتد من أجل التخلي عن نجم خط الوسط الذي مازال لا يلعب مع الفريق بسبب الإصابة.









- زيدان يحدد نجم ريال مدريد لإيقاف ميسي في كلاسيكو الأرض

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حدد لاعباً في الفريق من أجل مراقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن زيدان إختار نجم خط الوسط الأوروجوياني الشاب فيدريكو فالفيردي للقيام بهذه الصعبة لأنه واثق في قدرة اللاعب على القيام بما هو مطلوب منه بشكل جيد خلال هذه المباراة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان حاول إيقاف ميسي في مواجهات ماضية عن طريق توظيف أكثر من لاعب لمراقبته، حيث إستخدم كلا من البرازيلي كاسيميرو أحياناً كما تم إستخدام النجم الكرواتي السابق ماتيو كوفاسيتش لهذه المهمة أيضاً.





ملخص أخبار ريال مدريد الان





- راموس عن جائزة الكرة الذهبية: يمكنهم صنع كرة ذهبية من أجل رونالدو وميسي وشيء آخر لباقي اللاعبين الآخري

اقترح المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يصنع كرة ذهبية لكل من النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني والنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الايطالي للمنافسة عليها كل موسم وجائزة أخري للاعبين الاخريين.

وقال مدافع ريال مدريد في تصريحات صحفية:" في النهاية سيكون هذا الاقتراح أفضل لكرة القدم".

واردف المدافع الدولي الإسباني:" الكلاسيكو يقترب الفريقان يمران بفترة جيدة وحين يكون الخصم في حالة جيدة جدًا فهذا يحمسنا أكثر للفوز بصرف النظر عن الطريق التي سندخل بها المباراة فهو لقاء مختلف تماما، ونأمل أن نُحقق الانتصار ونعتلي قمة جدول الترتيب زيدان مدرب كبير للغاية يعلم قيمة ريال مدريد، حققنا معه ألقابا كبيرة في حقبة مهمة، لذا فهو يعلم ما يحتاجه الفريق لمواصلة التتويج.









- باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

بدأت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسية التخطيط لمستقبل الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معهما.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في تمديد عقد الفرنسي كيليان مبابي والاحتفاظ به داخل النادي الباريسي عدة سنوات مقبلة، حيث أن سنه لا يزال صغيرًا ويعتبر احد العناصر الرئيسية في مشروع فريق باريس خلال الفترة المقبلة، كما أن قيمته في كرة القدم تكتسب أهمية كبيرة.

أما بالنسبة للبرازيلي نيمار قد يرحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن إدارة النادي لا تنسي له طلبه السابق بالرحيل إلي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولا تريد تمديد تعاقده.









- ريال مدريد يدرس مستقبل نجمي الفريق

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يدرس استعادة خدمات لاعبيه المعارين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب ابتعاد اللاعبين عن المشاركة مع فريق بلد الوليد في المباريات بالدوري الاسباني.

وذكرت صحيفة "دياريو أس " الاسبانية، أن ريال مدريد يريد إنهاء إعارة لاعبيه أندريه لونين وخافي سانشيز ضمن صفوف بلد الوليد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل، وإعادتهما لصفوف الفريق، خاصة وأن مدرب بلد الوليد لا يشركهما في مباريات الفريق بالدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد أقدم على اعارة الثنائي لونين وسانشيز للحصول على فرصة المشاركة بشكل اساسي في المباريات، ولكن في ظل ابتعاد الثنائي عن المشاركة في مباريات بلد الوليد، تدرس إدارة النادي انهاء اعارتهما، من أجل البحث عن انتقالهما لفريق آخر خلال الميركاتو الشتوي للحصول على فرصة المشاركة.

ويحاول ريال مدريد اعارة الثنائي لونين وسانشيز لفريق يمنحهما فرصة المشاركة بالمباريات لتجهيزهما للعودة مستقبلا لتدعيم صفوف النادي الملكي.





أخبار ريال مدريد اليوم





- مباراة كلاسيكو الأرض مهددة بالتأجيل

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد المقرر لها الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري علي ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وذكرت إذاعة "RAC 1" الاسبانية أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد للمرة الثانية، بعدما سبق وتم تأجيل المباراة من 26 أكتوبر الماضي إلي 18 ديسمبر الجاري، بسبب الاحتجاجات السياسية في إقليم كتالونيا اعتراضًا على سجن بعض زعماء كتالونيا.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن منظمة "تسونامي الديمقراطية" تستعد لتنظيم احتجاجات جديدة بالتزامن مع موعد الكلاسيكو الإسباني، وذلك رفضاً لقرارات المحكمة الإسبانية، القاضية بحبس 9 من قادة الإقليم المؤيدين لاستفتاء الانفصال عن اسبانيا عام 2017.

وترغب المنظمة في تنظيم احتجاجات جديدة قبل 4 ساعات من انطلاق لقاء الكلاسيكو، وترددت أنباء أن الاحتجاجات سوف يشارك فيها الألاف من مؤيدي المنظمة مما يجعل اقامة مباراة الديربي بين برشلونة وريال مدريد صعبة.



