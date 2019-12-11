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محافظ كفر الشيخ يعلن الحرب على "السناتر"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:55 ص
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اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
كساب أحمد
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن "السناتر" عبارة عن تعليم مواز للتعليم الحكومة المتميز الذي تهتم به الدولة المصرية بصورة كبيرة، باعتباره هو من يعد الجيل الجديد الذي سيحكم مصر، لافتًا إلى أنه لا يقبل فتح "السناتر" لكي تكون بديلاُ للمدرسة.

ولفت محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه اتخذ الإجراءات القانون ضد هذه "السناتر" لغلقها، لافتًا إلى أنها عددها غير محدد في محافظة كفر الشيخ، خاصة انه غير مرخصة.

وأشار إلى أن الطلاب المتواجدين في "السناتر" إذا توجهوا إلى التعليم الحكومي، فسيجدو خدمة أفضل، في ظل ميكنة التعلم ونظام التابلت الجديد.
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الكلمات المفتاحية

اللواء جمال نور الدين السناتر الدروس الخصوصية

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