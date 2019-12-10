ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا liverpool

استطاع نادي ليفربول الإنلجليزي أن يفوز على نظيره نادي سالزبورج النمساوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخير من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





مسجلو أهداف مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم بدوري الأبطال

وسجل هدفي نادي ليفربول في مرمى نادي سالبزبورج اليوم في دوري أبطال أوروبا كل من نابي كيتا في الدقيقة57 ومحمد صلاح في الدقيقة 58 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ليفربول إلى 13 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا ويحسم صعوده للدور القادم من البطولة بينما يقف رصيد نادي سالبزورج عند 7 نقاط ليظل في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة ويودع دوري الأبطال.





مجموعة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ليفربول في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي نابولي ونادي جينك ونادي سالزبورج.





نتيجة المباراة الثانية من مجموعة ليفربول

كما استطاع نادي نابولي الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي جينك البلجيكي في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات نفس الجولة من دوري أبطال أوروبا.





المتأهلون من مجموعة ليفربول

وبهذا يكون نادي ليفربول ونادي نابولي هما من حسما تأهلهما إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا من الجموعة الخامسة.





ترتيب مجموعة ليفربول عقب مباراة اليوم:-





1- ليفربول 13 نقطة

2- نابولي 12 نقطة

3- سالزبروج 7 نقاط

4- جينك نقطة وحيده



