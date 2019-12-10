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بـ"الكوميكس".. صلاح عبد الله يداعب محمد صلاح بعد هدفه في مباراة ليفربول وسالزبورغ

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:10 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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داعب الفنان صلاح عبد الله اللاعب المصري محمد صلاح بعدما أحرز هدفَا في مباراة ليفربول وسالزبورغ منذ قليل، وكتب له كلمات من القلب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلق صلاح عبدالله قائلًا:  "ضيَّع٣ أهداف سهلين جداً، إنفعلت،صرخت في وشه، مالك ياصلااااااح؟!‬.. بصلي بحب وقال: إهدا ياعم صلاح، وراح اللهلوبة سجل هدف أعجوبة‬.


يذكر أن الفنان صلاح عبدالله شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي حقق نجاحات كبيرا ،وهو مسلسل دراما اجتماعية يتناول مشكلات العائلة والصراعات بين الأقارب، وطغيان الجانب المادي علي الجانب الإنساني، والمسلسل من إنتاجه بشركة فنون مصر للمنتج ريمون مقار، ومن إخراج تامر حمزة، تأليف السيناريست محمد، رجاء والسيناريست ميشيل نبيل، تأليف الموسيقى  أشرف الزفتاوي، شارك في بطولته عدداً من النجوم أبزرهم صلاح عبدالله، بوسي، ميرفت أمين، نضال الشافعي، دينا فؤاد، صبري فواز.

من ناحية أخرى انتهى"عبدالله" من تصوير عدد من مشاهد فيلم "صندوق الدنيا" الذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة, ويجسد شخصية طبيب يدعى "خالد".
بـ"الكوميكس".. صلاح عبد الله يداعب محمد صلاح بعد هدفه في مباراة ليفربول وسالزبورغ
بـ"الكوميكس".. صلاح عبد الله يداعب محمد صلاح بعد هدفه في مباراة ليفربول وسالزبورغ
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الكلمات المفتاحية

ليفربول وسالزبورغ

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