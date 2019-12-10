وفاة الحالة الثانية في واقعة إنفجار أسطوانة بوتاجاز بالبدرشين

توفيت زوجة العامل الذي لقى مصرعه منذ 3 أيام إثر إنفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزله، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، داخل مستشفي الحوامدية العام، متأثرة بإصابتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



كان عامل لقى مصرعه إثر إنفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزله بمركز البدرشين جنوب المحافظة، واخطر مدير أمن الجيزة.



تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، بعد إصابة قاطني المنزل بحروق متفرقة بالجسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال إعداد "ماجدة.ا"، ربة منزل، الطعام حدث تسرب غاز مما ادي إلى حدوث إنفجار باسطوانة الغاز، ووفاة زوجها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

