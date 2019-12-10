تعليق وائل الإبراشي عن وضع جبيرة كرتون لمريض بسيوة

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على وضع جبيرة كارتون لمريض في سيوة نتيجة نقص الإمكانيات، قائلًا: "الصورة تعبر عن العقليات الكرتونية، والمسؤول عن هذا الأمر مسؤول كارتوني"، مشددًا على ضرورة توفير الإمكانيات في المستشفيات.



ومن جانب آخر، قال محمد أبو زعيق، شقيق المصاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه عندما ذهب لمستشفى سيوة العام عند كسر قدم شقيقه، لتلقي العلاج اللازم، لم يجد طبيب عظام.



ولفت إلى الشخص الذي قام بوضع الكرتونة في قدم شقيقه، قام بهذا لمنع تحرك القدم، وبعد ذلك تم نقل شقيقه إلى محافظة مطروح خلال أكثر من أربع ساعات، وتم علاجه.

