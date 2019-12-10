صلاح يسجل هدفًا عالميًا ويقود ليفربول للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

انتهت أحداث مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق سالزبورج النمساوي، والتي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب "ريد بول آرينا" بالنمسا.





نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج:

فاز فريق ليفربول على نظيره ريد بول سالزبورج بهدفين دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا، ليحسم الريدز تأهله رسميًا للدور ثمن النهائي للبطولة.





جاء الشوط الاول حافلا بالندية والاثارة من جانب الفريقين، وكان فريق ليفربول الاكثر استحواذا على الكرة خلال احداث الشوط وأضاع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني عدة هجمات خطيرة كانت كفيلة بمنح الريدز التقدم، على الجانب الآخر أضاع اللاعب الشاب إيرلينج هالاند فرصة التقدم بالدقيقة 24 بعد تسديدة قوية تصدي لها الحارس أليسون.





وفي الشوط الثاني نجح فريق ليفربول في فرض سيطرته علي مجريات اللقاء منذ البداية واستطاع تسجيل هدفين، حيث جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب نابي كيتا من رأسية سهلة بالدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وأضاف الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بالدقيقة 58، بعدما استغل خطأ بين مدافع سالزبورج وحارس مرماه، واستحوذ على الكرة في زاوية صعبة جدًا لكنه سددها في المرمي الخالي ببراعة.





ترتيب مجموعة ليفربول بعد الفوز على سالزبورج:

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلي 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما جاء نابولي الإيطالي بالمركز الثاني بـ 12 نقطة بعدما تغلب على جينك البلجيكي، وتوقف رصيد سالزبورج عند 8 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة.





وبهذا يتأهل فريقي ليفربول ونابولي للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن هذه المجموعة بشكل رسمي.