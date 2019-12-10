Advertisements
Advertisements
Advertisements

صلاح يسجل هدفًا عالميًا ويقود ليفربول للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:52 م
Advertisements
محمد صلاح اليوم
محمد صلاح اليوم
علاء خليف
Advertisements
 انتهت أحداث مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق سالزبورج النمساوي، والتي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب "ريد بول آرينا" بالنمسا.

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج:
فاز فريق ليفربول على نظيره ريد بول سالزبورج بهدفين دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا، ليحسم الريدز تأهله رسميًا للدور ثمن النهائي للبطولة.

جاء الشوط الاول حافلا بالندية والاثارة من جانب الفريقين، وكان فريق ليفربول الاكثر استحواذا على الكرة خلال احداث الشوط وأضاع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني عدة هجمات خطيرة كانت كفيلة بمنح الريدز التقدم، على الجانب الآخر أضاع اللاعب الشاب إيرلينج هالاند فرصة التقدم بالدقيقة 24 بعد تسديدة قوية تصدي لها الحارس أليسون.

وفي الشوط الثاني نجح فريق ليفربول في فرض سيطرته علي مجريات اللقاء منذ البداية واستطاع تسجيل هدفين، حيث جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب نابي كيتا من رأسية سهلة بالدقيقة 57 من زمن اللقاء.
وأضاف الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بالدقيقة 58، بعدما استغل خطأ بين مدافع سالزبورج وحارس مرماه، واستحوذ على الكرة في زاوية صعبة جدًا لكنه سددها في المرمي الخالي ببراعة.

ترتيب مجموعة ليفربول بعد الفوز على سالزبورج:
بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلي 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما جاء نابولي الإيطالي بالمركز الثاني بـ 12 نقطة بعدما تغلب على جينك البلجيكي، وتوقف رصيد سالزبورج عند 8 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة.

وبهذا يتأهل فريقي ليفربول ونابولي للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن هذه المجموعة بشكل رسمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف محمد صلاح اليوم نتيجة مباراة ليفربول مشاهدة هدف محمد صلاح اليوم محمد صلاح اليوم

أخبار تهمك

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Barcelona LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع «جوووول»

منذ ساعة و 18 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بث مباشر| مباراة برشلونة وانتر عبر beIN SPORTS مشاهدة برشلونة| Barcelona live free champions league

منذ ساعتين و 21 دقيقة

يلا شووت bein hd مشاهدة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و 26 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ ساعتين و 15 دقيقة

live|مشاهد مباراة برشلونة ضد انتر بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ ساعة و 24 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ أقل من ساعتين

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ ساعتين و 28 دقيقة

هدف صلاح الآن| مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ ساعة و 14 دقيقة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ أقل من ساعتين

كورة ستار Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة الآن ان سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد ثنائية سالزبورج.. محمد صلاح يسجل 24 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و77 مع ليفربول

ليفربول يُخمد "ريمونتادا" ريد بول في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يقترب من ضم خلفية رونالدو ويوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع نابولي في دوري أبطال أوروبا

دوري ابطال اوروبا | موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم 10/12/2019 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

«يلا شوت mo salah» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة الآن ان سبورت

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

بث مباشر| مباراة برشلونة وانتر عبر beIN SPORTS مشاهدة برشلونة| Barcelona live free champions league

08:05 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Barcelona LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status