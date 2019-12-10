بعد اتهامهم بهجوم مسلسل "ممالك النار".. الإذاعة المصرية ترد

رد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، على اتهام إحدى المواطنات لإذاعة القرآن الكريم بأنها تهاجم مسلسل "ممالك النار"، مؤكدًا أن إذاعة القرآن الكريم لم تتناول أي شيء بخصوص العثمانيين ولا مسلسل ممالك النار، وأن إذاعة القرآن الكريم لها تاريخ طويل، ولم تتناول هذا المسلسل أو غيره.



وأوضح "نوار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة للاستماع إلى كافة البرامج على مدار ثلاثة أيام للتأكد من ذلك.



وأشار إلى أنه تم تخفيض عدد البرامج من 60 برنامج إلى 40 برنامج، وتم زيادة وقت القرآن الكريم من 60% إلى 80%.

