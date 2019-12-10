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قرقاش: الأزمة مستمرة وغياب تميم " سوء تقدير"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:22 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الثلاثاء، إن "أزمة قطر مستمرة"، مشيرا الى أن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية "مرده سوء تقدير للموقف".

وأوضح قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء أن "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

وأضاف: "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران عام 2017 علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تنفيه قطر.

 

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الكلمات المفتاحية

قرقاش غياب تميم السعوديه والبحرين الامارات الأزمة مستمرة

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