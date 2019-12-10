بعد إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان.. التنمية المحلية: الحملة مستمرة على الأحياء





وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الشكر للإعلامي أحمد موسى وبرنامج "على مسئوليتي"، على تقديمه الصورة الواقعية فى الأحياء دون مزايدات، مؤكدًا أن الحكومة مهتمة بخدمة المواطن، وكذلك الإعلام.وقال "شعراوي"، خلال لقاء خاص لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إنه قام بإنذار رئيسا حيي المرج وحلوان لتحسين البيئة الموجودة ولكن لم يستجيب أحد منهما.وأضاف: "كان لابد من إقالة رئيسا حيي المرج وحلوان لعدم استجابته للتوجيهات وإعطاء فرصة لأشخاص أخرين لتقديم خدمة جيدة للمواطنين"، مؤكدًا أن الحملة على الأحياء مستمرة في المحافظات ولن تتوقف.ونوه وزير التنمية المحلية إلى أنه اتفق مع المحافظين الجدد بأنه سيتواجد في المحافظات والأحياء لمعرفة مدى استجابتهم لمشاكل المواطنين.ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان من الوزارة للنزول إلى المحافظات لقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطن، كما هناك لجنة من قطاع التفتيش بالوزارة لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع.