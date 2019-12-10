عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كليب راسمك في خيالي لحماقي يتصدر تريند "يوتيوب"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:08 م
Advertisements
راسمك في خيالي
راسمك في خيالي
نور طلعت
Advertisements

تصدر فيديو كليب اغنية راسمك في خيالي للفنان محمد حماقي، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك عقب طرحه بيوما واحدا.


وجاء تصدر الكليب للمركز الأول عبر اليوتيوب، في عدد كبير من البلدان العربية أبرزهم مصر و الكويت والمغرب والسعودية والجزائر والعراق وليبيا.


كما حقق الفيديو كليب نجاحا كبيرا فور طرحه وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشره عبر السوشيال ميديا مشيدين بفكرته البسيطه المبدعة وبرؤيه مخرج الكليب مصطفي عامر .


وشهد الفيديو كليب أول تعاون بين حماقي و المخرج مصطفي عامر في إخراج أغانيه كفيديو كليب.


وكشف المخرج مصطفي عامر، في تصريح لـ"الفجر الفني" كواليس التعاون بينه وبين حماقي قائلا: "أخرجت العديد من الكليبات قبل "راسمك في خيالي" ولكن أعتبر بدايتي الحقيقية من خلال كليب "راسمك في خيالي"، الذي تم تصويره في مصر، ففكرة الكليب جديدة علي سوبر ستار مثل حماقي، وأحب أشكره جدا لثقته الكبيرة في موهبتي فهو أول من آمن بها ودعمني، ونفذ وعده لي عندما أعلن لأول مرة منذ فترة في إحدى حفلاته الغنائية عن تعاونه معي لإخراج إحدى أغانيه".


   

 "يعتبر حماقي، هو السبب الرئيسي في إقامتي بمصر وترك العيش ب"نيويورك"، فكان حلمي منذ سنوات عديدة أن أخرج له أي كليب".


وعن بداية تعارفهما ببعض قال،:"أتعرفت علي حماقي منذ 3 سنين في"نيويورك"وصورت له مقطع فيديو 15 ثانية نال إعجابه جدا، ومن هنا كانت بداية معرفتنا الحقيقية ثم تعاونت معه كمخرج لفيديوهات حفلاته الغنائية.


واستكمل مصطفي، حديثه: "دائما بحاول أُخرج فيديوهات الحفلات، بطريقة متطورة ومختلفة عن الفيديوهات المعتادة في مصر، كأنك تشاهدين فيديو كليب لأغنية وليس لحفلة غنائية.


وأختتم حديثه قائلا: "أحرص أن أقدم فكر جديد ومدرسة مختلفة بصناعة الكليبات في مصر والوطن العربي".


جدير بالذكر أن أغنية "راسمك في خيالي"هي إحدي أغنيات البوم "حماقي" الأخير "كل يوم من ده"، والذي تم طرحه رسميًا بالأسواق في شهر يناير الماضي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي تميم.

كليب راسمك في خيالي لحماقي يتصدر تريند "يوتيوب"
كليب راسمك في خيالي لحماقي يتصدر تريند "يوتيوب"
كليب راسمك في خيالي لحماقي يتصدر تريند "يوتيوب"
كليب راسمك في خيالي لحماقي يتصدر تريند "يوتيوب"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عالمى راسمك في خيالي السوشيال الميديا

أخبار تهمك

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ ساعة و 7 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع «جوووول»

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

منذ ساعة و نصف

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS Kora

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ أقل من ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف ابو صلاح»

منذ ساعة و 12 دقيقة

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا شووت bein hd مشاهدة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 36 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ ساعة و 21 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول بلس

منذ ساعة و 16 دقيقة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ أقل من ساعتين

live|مشاهد مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

كواليس بروفة "حماقي" لحفله بنادي الشمس (صور)

الآلاف من جمهور "حماقي" يتفاعلون مع أغاني "كل يوم من ده" بحفل "الشمس" (فيديو)

كليب "إنتي وأنا" لمحمود العسيلي يحقق ربع مليون مشاهدة عبر"اليوتيوب"

في عيد ميلاده.. "مابلاش" أغنية غيرّت حياة محمد حماقي

"حماقي" يطرح غداً فيديو كليب لأغنية من ألبومه "كل يوم من ده"

مخرج فيديو "راسمك في خيالي": حماقي السبب في إقامتي بمصر وكان حلمي أن أخرج له أي كليب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

كورة ستار LIVERPOol مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن SALAHبي ان سبورت

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول BEIN HD

08:11 م

بث مباشر| مباراة ليفربول وسالزبورغ عبر beIN SPORTS مشاهدة ليفربول| liverpool live free champions league

08:05 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

08:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status