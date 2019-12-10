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تموين الإسكندرية: شبابيك خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:10 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شاركت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات اليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة والذى اقيم بالنادى الأوليمبى تحت رعاية جمعية الاقزام، حيث أناب المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس محمود القلش مدير مركز الإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى للمديرية حضور فعاليات الحدث.

وقال المهندس محمود القلش، إن مديرية التموين بالاضافة الى دورها فى توفير السلع الغذائية المدعمة والرقابة عليها  وضمان وصول الدعم لمستحقيه لها دور مسئولية اجتماعية نحو المجتمع السكندرى وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع باعتبارهم نسيج لا يتجزأ منه.

وأضاف القلش، أن مديرية التموين قد اهتمت بهذا النسيج واولت له عناية خاصة عند تطوير مكاتب التموين وتحويلها الى مراكز خدمات مطورة حيث افردت ببعضها شبابيك خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات.
وقدم القلش، التهتئة الى ذوى الاحتياجات الخاصة الذين حققوا انجازات مختلفة فى مجالات متعددة  متمني لهم دوام التوفيق والنجاح.

شارك فى الفعاليات العديد من القيادات التنفيذية والمجلس القومى الافريقى لحقوق الانسان ولفيف من الشخصيات العامة بالإسكندرية، كما قامت جمعية الاقزام بتكريم الشخصيات المتميزة خلال عان 2019 ومنها السيد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية كما كرم المجلس القومى الافريقى نركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية على مجهوداته التنويرية للمواطنين خلال عام 2019.

تموين الإسكندرية: شبابيك خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات (صور)
تموين الإسكندرية: شبابيك خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات (صور)
تموين الإسكندرية: شبابيك خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات (صور)
تموين الإسكندرية: شبابيك خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات (صور)
تموين الإسكندرية: شبابيك خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات (صور)
تموين الإسكندرية: شبابيك خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات (صور)
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