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محمد شكري يوقع عقد روايته الجديدة "ميجالومانيا"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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وقع الكاتب محمد شكري، عقد روايته الجديدة "ميجالومانيا" بالتعاون مع دار الياسمين للنشر والتوزيع، حيث تعد الرواية هي العمل السادس للكاتب.

وسبق أن صدر عن الكاتب، روايتي "المقبرة وضد مقتول"، التي تم التعاقد عليها لتحويلها إلي فيلم سينمائي، كما أن للكاتب تجارب في الكتابة الساخرة بكتاب ثورة ٣١ فبراير الصادر في عام ٢٠٠٩، وكتاب سياسي حمل عنوان "رجال سرقوا مصر"، الذي يعتبر تأريخا لقضايا الفساد في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وصدر للكاتب أيضا مجموعة قصصية باسم "أنا مجنون"، والتي صدرت بأربع طبعات خلال سنتين وهو عمر المجموعة.

أما في مجال الشعر الغنائي فللكاتب تجارب مع مطربين مثل رنا سماحه وهيثم نبيل ويستعد الكاتب للتعاون مع هشام عباس في أغنيه جديدة، والملاحظ أن كتابات القاص والروائي محمد شكري يغلب عليها الجانب السايكودراما والجرائم النفسية المليئة بالغموض والتساؤلات ومفاجآت الأحداث.
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