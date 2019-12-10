اختيار كريم أسامة مقدماً لحفل مهرجان Egy Fashion بموسمه الخامس

اختارت إدارة مهرجان Egy Fashion لموسمه الخامس الإعلامي كريم أسامة ليقديم الحفل على مدار يومى المهرجان، المقرر إقامته، يوم الخميس والجمعة الموافق 12و13 الشهر الجارى، وذلك بإحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة.





ويضم المهرجان العديد من العروض لخبيرات التجميل و الأزياء على مستوى الوطن العربي ويذكر أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي، وطلعت زكريا، وهيثم أحمد زكي، وعزت ابو عوف، وشعبان عبدالرحيم.





الجدير بالذكر أن كريم أسامة ترأس منصب رئيس لجنة الأفلام بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح ، بالإضافة إلى تقديمه حفل الختام للمهرجان بحضور القيادات السياسية ونجوم الفن والمجتمع ، وشارك فى أكثر من 17 عمل درامى ، ويذكر إنه طرح مؤخراً إعلان بابجي الذى حقق الصدراة على موقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من مليونى مشاهد فى خلال ساعات.





كما قدم حفل ملكة جمال مصر وحفل ملكة جمال العرب وبرنامج «فانزى» مع النجوم والذى لاقى نجاحًا كبيرًا عبر السوشيال ميديا ورواد التواصل الاجتماعي.





بالإضافة إلى برنامج "مذيع العرب" ووصوله إلى تصفيات قائمة أفضل 20 مذيعًا من أصل 6000 على مستوى الوطن العربى، وتقديم حفل النجم تامر حسنى فى نادى سموحة، والمؤتمر الأول للفنان المغربى سعد لمجرد 2016.