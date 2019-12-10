البورصات الأوربية تغلق على تراجع بقيادة قطاع الاتصالات

أغلقت البورصات الأوربية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع الاتصالات الذى هبط بنحو 0.8 بالمائة .





وارتفعت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأعلى مستوى في عامين، فيما فشل اقتصاد المملكة المتحدة في النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري.





وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 404.3 نقطة.





وتراجع مؤشر "فوتسي" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 7213.7 نقطة.





وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة ليهبط إلى 13070.7 نقطة.





وغرد مؤشر "كاك" الفرنسي خارج السرب ليصعد 0.2 بالمائة عند مستوى 5848.03 نقطة.





وارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1089 دولار.