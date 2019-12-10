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واشنطن تدرج 4 قيادات بجيش ميانمار على القائمة السوداء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:49 م
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وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إدراج 4 من قادة جيش ميانمار، بينهم رئيس الأركان، على قائمة سوداء، وذلك في أقوى تحرك حتى الآن تقوم به واشنطن تجاه انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا وأقليات أخرى.

وقالت  الوزارة، في بيان لها، إن العقوبات استهدفت رئيس أركان القوات العسكرية بميانمار مين أونج هلاينج ونائبه سوي وين وثان أو قائد‭‭ ‬‬فرقة المشاة الخفيفة 99 وأونج أونج قائد فرقة المشاة الخفيفة 33.

والشهر الماضي أعلن جيش ميانمار بدء محاكمة عسكرية نادرة لأفراد له بعد تحقيق في فظائع وانتهاكات ضد الروهينجا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي.

وفر مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة أمام هجوم شنه جيش ميانمار في أغسطس عام 2017، وقال محققون تابعون للأمم المتحدة إنه نفذ بنية الإبادة الجماعية.

وتواجه ميانمار موجة من الضغوط الدولية بسبب معاملتها للروهينجا، وأقيمت ضدها دعاوى أمام محاكم متعددة حول العالم.

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