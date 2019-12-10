بعد دعوته للمشاركة بمنتدى شباب العالم.. الطالب السوداني يوجه رسالة لـ"السيسي"

علق الطالب جون منوث من جنوب السودان، ضحية التنمر، على مشاركته في منتدى شباب العالم، قائلًا: "أنا مبسوط، واتفاجئت بدعوتي لمنتدى شباب العالم، كنت فاكر إن الموضوع كلام وخلاص".



وأضاف "منوث"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء: "أنا مبسوط جدًا بحضور المنتدى، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يديله طولة العمر، ويحفظ شعب مصر، كل الشكر".



وأشار الطالب جون منوث، إلى أنه سيوجه كلمة في منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن الجميع قابلوه مقابلة حسنة فور وصوله إلى شرم الشيخ؛ للمشاركة في المنتدى، متابعًا: "كلموني واتصوروا معايا".

